Сообщения, отставленные на странице базы Хмеймим в «Фейсбуке». Реакция в соцсети, заставившая Россию отречься от своей страницы

Более 150 тысяч пользователей наблюдают, просят объяснений, а иногда прибегают к помощи администраторов страницы в соцсетях. Идут споры о том, является ли страница представителя российской базы Хмеймим в Сирии официальной или нет.

На странице «Центральный канал военной базы Хмеймим» в «Фейсбуке» в последние месяцы идет речь о том же, о чем говорили в коридорах Министерства обороны России . Военные отрекаются от всего, что публикуется на этой странице, заявляя, что это фейк, а российское руководство в Сирии не имеет к ней отношения.

Независимо от того, является ли эта страница официальной или нет, невозможно отрицать наличие определённой тенденции среди сирийских пользователей, которые воспринимают ее в качестве определенной инстанции, документирующей присутствие России на сирийской земле. Это отражается в сообщениях, отправленных сирийцами администраторам страницы в «Фейсбуке». Так, среди них можно встретить просьбы объяснений и анализа тех или иных событий, а иногда и требования о предоставлении гуманитарной помощи.

Российское «умышленное» отрицание

Споры касательно страницы базы Хмеймим в «Фейсбуке» начались, когда СМИ и информационные агентства, ссылаясь на информацию в данном профиле, сообщили, что Россия вышла из соглашения о деэскалации на сирийском юге. Эта новость вызвала путаницу, что совпало с российской военной операцией в провинции Деръа на юго-западе Сирии.

Военные инженеры вернулись на родину. В Сирии они обезвредили тысячи бомб и обучили 1200 сирийских специалистов. Информканал авиабазы Хмеймим не уполномочен делать официальные заявления для прессы до тех пор, пока не будет принято иное решение.

Эта новость появилась на странице как ответ на вопрос одного из подписчиков, который спросил: «Нужно ли расценивать начало военных операций как конец соглашения о деэскалации в провинциях Деръа и Идлиб ?» Администраторы ответили: «Можно подтвердить конец периода деэскалации на юге Сирии после того, как ее условия были нарушены экстремистскими группами и незаконными вооружёнными формированиями, которые действуют против сирийских правительственных сил. В то же время в сирийской провинции Идлиб соглашение по-прежнему действует».

Как только СМИ сообщили об этом ответе, Министерство обороны России распространило заявление, в котором говорится, что страница под названием «Центральный канал военной базы Хмеймим» в «Фейсбуке» является фейковой. При этом, отмечается, что сообщение о выходе Москвы из соглашения о деэскалации в Деръа не соответствует действительности.

С точки зрения сирийского журналиста, работающего в России, Насра Аль-Юсефа, страница базы Хмеймим в «Фейсбуке» является «полуофициальной», однако Россия не хочет публично признать это. Журналист указывает на то, что администраторы страницы полностью осведомлены о «внутренней военной и политической кухне» в Сирии и не могут публиковать какую-либо информацию на этой платформе без одобрения со стороны руководства военной базы.

Аль-Юсеф отметил, что цель, которую преследует Россия, отрицая причастность к профилю, состоит в том, чтобы проверить реакцию сирийского народа. Российская администрация разрешает публиковать определенную информацию на этой странице и в то же время следит за реакцией сирийского народа и пользователей из других стран. Если никаких возражений не возникает, то она реализует то, о чем публикует. Если же начинаются споры, то оно заявляет, что не имеет отношения к странице.

По словам сирийского журналиста, знакомого с российской спецификой, Москва не признает причастность к странице, поскольку так легко отрицать то, что там публикуется и вся эта двусмысленность вокруг неё является преднамеренной.

«Я уверен, что все, что написано на странице, публикуется по российскому приказу и российскими переводчиками», — заключил он.

Стала ли Россия официальной инстанцией для сирийцев?

После того, как Россия взяла в свои руки сирийский вопрос в военном и политическом отношении, стала очевидной попытка привлечь на свою сторону сирийский народ и доказать, что российское присутствие в Сирии является законным, и Москва вмешалась в конфликт по просьбе «законного» правительства и его народа о защите от терроризма.

В комментариях сирийцев на странице военной базы Хмеймим указывается, что часть сирийской общественности признала, что сирийский режим не может взять под свой контроль ситуацию в Сирии. Эти сообщения были адресованы именно тем, кто, по их мнению, действительно принимает решения в стране, в отличие от правящего режима.

Сирийский журналист Наср Аль-Юсеф считает, что причины появления этих тенденций среди сирийского народа можно выразить одной фразой: кто тонет — за соломинку хватается. Простые сирийцы стали беспокоиться о том, к кому они могут обратиться со своими вопросами и кто расскажет им о том, что может произойти в будущем, возможно, чтобы обрести надежду.

По его словам, подписчики упомянутой страницы надеются, что их голоса услышат те, кто принимает решения в Сирии: «Не секрет, что россияне стали настоящими лицами, принимающими решения в Сирии, но некоторые, особенно сторонники сирийского режима, не хотят это признавать».

В то же время российская администрация нашла в этой странице способ улучшить свой имидж в глазах сирийских граждан и продемонстрировать гражданскую сторону своего присутствия, которое началось в военном отношении в сентябре 2015 года. С тех пор Россия стремилась сделать как можно больше приобретений в Сирии, заключая долгосрочные экономические соглашения и внедряя русский язык в сирийские школы.

Сближение России с сирийским народом стало очевидным во время собраний на фоне установления режимом контроля на юге Сирии, когда российская военная полиция арестовала группу сторонников армии Асада, после того как они совершили грабежи в городе Бабила.

Это вызвало возмущение у сторонников Асада и широкую реакцию в целом, что побудило министерство обороны Сирии отречься от этих лиц, заявив, что они не являются служащими военного ведомства и разыскиваются службами безопасности.