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Дальний Восток стал единственным регионом без проектов Фонда развития моногородов
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Дальний Восток стал единственным регионом без проектов Фонда развития моногородов 

ТАСС 12 часов назад
ХАБАРОВСК, 12 июля. /ТАСС/. Дальневосточные моногорода не заявили ни одного проекта, которые могли бы быть реализованы с участием Фонда развития моногородов. Об этом сообщил в четверг журналистам в Хабаровске генеральный директор Фонда Илья Кривогов.
"Мы довольно плотно работаем с командами [моногородов], мы обучили все команды, потратили довольно значительные ресурсы, но пока с точки зрения структурирования проектов под фонд, у нас результатов здесь на Дальнем Востоке нет. Единственный федеральный округ, который пока не охвачен Фондом", — сказал Кривогов.
Он отметил, что Фонд пытается изменить эту ситуацию, донести до мэров моногородов возможности существующих институтов развития.
"Пока ноль, но мы ситуацию эту хотим в корне изменить. Заходим с разных сторон: и с образовательным проектом, с градообразующими предприятиями общался, с компанией «СУЭК». У нас есть совместный положительный опыт в других регионах с этой компанией, где создается новая экономика, например, в Кемеровской области. Мы хотели бы применить его и здесь", — подчеркнул Кривогов.
В Хабаровске в четверг в рамках федерального образовательного проекта «Академия развития моногородов» проходит семинар-конференция Фонда развития моногородов. В мероприятии принимают участие более 100 представителей дальневосточных моногородов.
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