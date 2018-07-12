Дальний Восток стал единственным регионом без проектов Фонда развития моногородов

ХАБАРОВСК , 12 июля. / ТАСС /. Дальневосточные моногорода не заявили ни одного проекта, которые могли бы быть реализованы с участием Фонда развития моногородов. Об этом сообщил в четверг журналистам в Хабаровске генеральный директор Фонда Илья Кривогов.

"Мы довольно плотно работаем с командами [моногородов], мы обучили все команды, потратили довольно значительные ресурсы, но пока с точки зрения структурирования проектов под фонд, у нас результатов здесь на Дальнем Востоке нет. Единственный федеральный округ, который пока не охвачен Фондом", — сказал Кривогов.

Он отметил, что Фонд пытается изменить эту ситуацию, донести до мэров моногородов возможности существующих институтов развития.

"Пока ноль, но мы ситуацию эту хотим в корне изменить. Заходим с разных сторон: и с образовательным проектом, с градообразующими предприятиями общался, с компанией «СУЭК» . У нас есть совместный положительный опыт в других регионах с этой компанией, где создается новая экономика, например, в Кемеровской области . Мы хотели бы применить его и здесь", — подчеркнул Кривогов.

В Хабаровске в четверг в рамках федерального образовательного проекта «Академия развития моногородов» проходит семинар-конференция Фонда развития моногородов. В мероприятии принимают участие более 100 представителей дальневосточных моногородов.