«Экспо-2025» в Екатеринбурге обойдется в более 200 млрд рублей

По его словам, в Екатеринбурге для этих целей выделена территория площадью 555 гектаров. На этом месте планируется создать «суперинновационный микрорайон, где будут размещаться экспозиции».

Как [сообщает] (https://ura.news/news/1052342471) URA.RU, в конце 2017 года бывший вице-премьер Аркадий Дворкович рассказывал, что проведение в Екатеринбурге выставки «Экспо-2025» обойдется в 100-150 млрд руб.