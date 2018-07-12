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«Экспо-2025» в Екатеринбурге обойдется в более 200 млрд рублей
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«Экспо-2025» в Екатеринбурге обойдется в более 200 млрд рублей 

Rambler News Service 7 часов назад
Фото: НАША ГАЗЕТА
Для проведения в Екатеринбурге выставки «Экспо-2025» выделят более 200 млрд руб., об этом в интервью «России 24» сказал глава министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров.
По его словам, в Екатеринбурге для этих целей выделена территория площадью 555 гектаров. На этом месте планируется создать «суперинновационный микрорайон, где будут размещаться экспозиции».
Как [сообщает] (https://ura.news/news/1052342471) URA.RU, в конце 2017 года бывший вице-премьер Аркадий Дворкович рассказывал, что проведение в Екатеринбурге выставки «Экспо-2025» обойдется в 100-150 млрд руб.
За право проведения выставки «Экспо-2025» Екатеринбург конкурирует с Баку (Айзербайджан) и Осакой (Япония). Город-организатор мероприятия будет определен 25 ноября.
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