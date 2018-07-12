Мэрия показала эскиз будущего крематория в Красноярске

Городские власти показали, как будет выглядеть крематорий в Красноярске . Построить объект планируется в технологической зоне кладбища Бадалык. Об этом заявил ходе брифинга первый заместитель главы города Владислав Логинов

К строительству долгожданного крематория в Красноярске власти отнеслись ответственно. Для этого специальная комиссия выезжала в Новосибирск и в Москву на Троекуровское кладбище, где изучалась система работы подобных объектов.

«Наши московские коллеги-проектировщики представили нам предварительный план и эскиз. Достаточно качественный в плане благоустройства объект, обязательно должны присутствовать зеленые насаждения, качественная брусчатка. Проект может быть реализован только совместно с колумбарием, потому что оказывать услуги по кремации без услуг размещения праха неправильно. Колумбарная стенка должна быть высотой не более двух метров, чтобы человек мог спокойно подойти и руками, без всяких лестниц и стремянок, снять урну и ухаживать за своим участком», — сказал Логинов.

До конца 2018 года власти собираются проработать все юридические аспекты. Затем необходимо найти инвестора, заинтересованного в строительстве крематория.

«Я оцениваю только комплекс мероприятий — крематорий, колумбарная стенка и кладбище. Не стоит забывать, что этот проект достаточно дорогостоящий. Деятельность инвестора будет осуществляться под строгим контролем администрации. Сам объект появится не раньше следующего года», — пояснил Логинов.

Он добавил, что власти стремятся сделать крематорий «одним из лучших в стране».