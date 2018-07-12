В Чувашии зафиксированы вспышки птичьего гриппа

В Батыревском и Комсомольском районах выявлены факты гибели птиц из-за птичьего гриппа. Об этом сообщается на сайте администрации Комсомольского района республики.

На данный момент причину гибели кур подтвердила «Чувашская Республиканская ветеринарная лаборатория». Для установления окончательного результата материал направлен в Федеральный центр охраны здоровья животных.

Сейчас устанавливается источник занесения вируса. За теми, кто контактировал с зараженной птицей, ведется медицинское наблюдение.