Почему страны НАТО хотят воевать советским оружием

Страны НАТО договорились избавиться от советской и российской военной техники. Такие разговоры в альянсе ведутся уже давно, однако некоторые страны не только сохраняют советские вооружения, но даже продолжают покупать оружие у России . И даже если ряд стран НАТО формально откажется от советских вооружений, на самом деле они продолжат его использовать. Каким образом?

На проходящем в Брюсселе саммите НАТО члены альянса договорились избавляться от оставшейся советской и российской военной техники. Об этом говорится в декларации по итогам первого дня саммита.

Участники пришли к выводу, что «вызовы изменяющейся обстановки» требуют от стран НАТО «оперативно совместимых» сил и средств, которые должны находиться «в высокой степени готовности». Поэтому входящие в альянс государства намерены решить вопрос «существующей зависимости от унаследованной военной техники российского происхождения».

Румыния, Болгария, Венгрия, Чехия и Самым большим арсеналом советских вооружений в НАТО обладают страны, раньше входившие в советский блок — организацию Варшавского договора: Польша Словакия . Подразумевалось, что при вступлении стран Восточной Европы в НАТО (с 1999 по 2004 год) они заменят все советские вооружения и его аналоги на западные. Но в реальности все не так однозначно.

Как пишет ТАСС , у ведущей страны региона — Польши — из советского вооружения остаются: пулеметы Калашникова, советские ПТУРы («Фагот») и ПЗРК («Стрела-2»), практически все противовоздушные системы, в частности ствольные ЗСУ-23-4 «Шилка» и ракетные С-200 «Вега», реактивная артиллерия представлена легендарными БМ-21 «Град» и системами RM-70, которые являются чешской модификацией «Града». Среди основных боевых танков на первой позиции остается Т-72М, а в авиации МиГ-29, Су-22М4 (экспортная версия Су-17), а вертолетный парк состоит из классических советских машин от Ми-8 до Ми-24. Среди стран Восточной Европы от советских боевых самолетов пока избавилась только Венгрия.

Однако стоит отметить, что советской и российской техникой пользуются не только в Восточной Европе. Даже в Германии МиГ-29 были сняты с вооружения только в 2004 году. Как известно, и Греция , которая в последнее время демонстрирует охлаждение в отношениях с Россией, не спешит полностью доверять натовским вооружениям. Еще в начале 90-х были закуплены зенитно-ракетные комплексы С-300, «Тор-М1», корабли на воздушной подушке и противотанковые ракетные комплексы. Более того, она не только с большой неохотой расстаются с советскими вооружениями, но и не раз задумывалась о покупке новой российской техники.

И других членов альянса также посещала эта мысль. Самым показательным здесь стал пример Турции , которая вопреки угрозам со стороны США , намерена вооружиться российскими зенитно-ракетными комплексами С-400. Как заявил накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу , первые С-400 поставят к концу 2019 года. Также на вооружении турецкой армии находятся российские бронетранспортёры БТР-80, вертолеты Ми-17, противотанковые ракетные комплексы, различное стрелковое оружие.

Достаточно советской и российской техники и у балканских стран. Недавно сообщалось о том, что НАТО начало искать подрядчика для учета и уничтожения советского вооружения на складах в Черногории , которая вступила в альянс в 2017 году. У других балканских членов НАТО тоже предостаточно советских вооружений. У Словении есть танки М-84 (югославский вариант Т-72), самоходные ПТРК «Малютка» и «Фагот», различные ПЗРК, есть и сторожевой катер российского проекта 10412. В хорватской армии в основе бронетанковых войск тот же Т-72/М-84, советские БРТ-50, «Малютки» и «Фаготы», сотни ПЗРК («Стрела-2», «Игла»), в распоряжении ВВС еще остаются старые советские МиГ-21.

В целом о том, сколько у членов НАТО осталось советских боезапасов, будь то патроны, мины, боеголовки, торпеды — можно только догадываться, но речь идет о гигантских запасах. Так, недавно стало известно о планах Варшавы создать на востоке страны новую тяжелую дивизию. В качестве дополнительной техники выбор пал не на новую западную, а на танки Т-72, которыми по-прежнему забиты польские склады. Эти же танки есть в распоряжении Болгарии, Венгрии, Румынии, Словакии, Чехии и даже Германии, где Т-72 до сих пор стоят на хранении. Помимо танков в распоряжении стран бывшего Варшавского договора остаются сотни советских БМП, БТР и боевых разведывательных машин.

С этой позицией согласен директор проекта «ПИР-Центра» по новым технологиям и международной безопасности Вадим Козюлин . По его словам, советские вооружения сами сходят на нет. Более того, члены НАТО активно распродают их третьим странам. Болгарии пришлось самой начать выпускать боезапасы к своей старой технике, что говорит об опустевших складах.

На службе в основном остаются только высокотехнологичные вооружения: ракеты, торпеды, системы ПВО. Однако они требуют модернизации, технического обслуживания, что создает для их обладателей множество проблем. «То же самое касается авиации, которая требует профессионального ремонта. С этим возникают проблемы. Приходится обращаться к странам, которые не имеют полномочий от разработчика. В итоге это приводит к отказам техники. Например, Украина , где еще сохраняются остатки советской оборонной промышленности, делает ремонт, но некачественно», — сказал Козюлин газете ВЗГЛЯД.

Действительно, вся эта техника образца 60–90-х годов прошлого века и постепенно расходует свой ресурс. С 2014 года, после разрыва военно-технического сотрудничества стран НАТО с Россией, государства Восточной Европы перестали получать лицензионное обслуживание этой техники. Поэтому теперь ремонтом и обслуживанием самолетов и вертолетов занимаются компании без полной технической документации, что приводит к досрочному отказу техники. На прошлой неделе в Польше разбился МиГ-29. Летчик катапультировался, но погиб. Буквально на следующий день в Румынии во время показательных полетов разбился МиГ-21 (самолет создан в 50-х годах прошлого века). Пилот также не выжил.

Также важен фактор совместимости систем, которую «приходится достигать при помощи хитрых приспособлений», что «не дает должного эффекта». Но кроме технического аспекта решение отказаться от советской техники имеет политическую и экономическую подоплеку. Как считает Козюлин,

новые страны НАТО намеренно заставляют обновлять вооружения, чтобы поддерживать западный ВПК. По прогнозу эксперта, старая советская техника будет прежде всего заменяться на списанную американскую.

Правда, как видно из приведенного выше, это поистине гигантский рынок военной техники, расходы на сотни миллиардов долларов, которые предстоит оплачивать самим этим странам. Так что быстро возместить потерянный потенциал страны вряд ли смогут из-за дороговизны новой техники, уверен Козюлин. Именно поэтому программы перевооружения рассчитаны на десятки лет.

Есть и другой аспект — полное вытеснение российского ОПК с натовских рынков. Козюлин прогнозирует, что России теперь будет еще более проблематично найти новых покупателей среди членов НАТО. Покупавшая в прошлом российское оружие Греция сейчас испытывает финансовые затруднения и не в состоянии проводить собственную политику, она просто не выдержит давления партнеров по НАТО, если решит приобрести современные российские вооружения.

И все же, несмотря на новую натовскую декларацию, вряд ли стоит ждать полного исчезновения российской и советской техники из стран блока. Дело в том, что сами же восточные страны альянса нашли удобную лазейку. На базе советских образцов они разрабатывали и производили свои собственные модернизщированные вооружения. Больше всего в этом преуспели Польша и Чехия. И такую технику вряд ли отправят в утиль, так как новое правило их не коснется.

Руслан Пухов отметил, что та же Польша считает такие вооружения своей разработкой. «Некоторые страны НАТО не признают советскими целый ряд вооружений. Польша считает МиГ-29, как и F-16 своим самолетом. Она же еще в 90-е купила у России лицензию на производство ПЗРК. Нашу „Иглу“ они назвали „Громом“. Они не откажутся от нее, тем более они продают эту систему на экспорт», — указал Пухов. Аналогичная ситуация и с танками — польский ОБТ PT-91 Twardy фактически является модернизированной версией Т-72, который поляки раньше производили по лицензии.