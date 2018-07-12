НАТО захотело избавиться от советских вооружений у членов альянса

На саммите НАТО Брюсселе члены альянса договорились избавляться от оставшейся советской и российской военной техники, сказано в декларации по итогам первого дня саммита.

В документе говорится, что «вызовы изменяющейся обстановки» требуют от стран НАТО «оперативно совместимых» сил и средств, которые должны находиться «в высокой степени готовности».

В связи с этим входящие в организацию государства намерены решить вопрос «существующей зависимости от унаследованной военной техники российского происхождения», передает РИА «Новости»

Страны НАТО планируют «внедрять инновации», а также «поддерживать свое технологическое преимущество».