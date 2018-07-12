Подразделения ПВО Восточного военного округа прикрыли командный пункт от авиаудара условного противника на учении в Забайкальском крае

Зенитчики отработали задачи по организации позиций для стрельбы ЗРК «Бук», разведки воздушной обстановки, обнаружению, идентификации и сопровождению целей, имитировавших летательные аппараты условного противника.

На одном из учебно-тренировочных комплексов Восточного военного округа, дислоцированном в Забайкальском крае , состоялось тактическое учение с военнослужащими подразделения противовоздушной обороны зенитно-ракетного соединения по прикрытию командного пункта от авиационного удара условного противника.

Зенитчики отработали задачи по организации позиций для стрельбы ЗРК «Бук», разведки воздушной обстановки, обнаружению, идентификации и сопровождению целей, имитировавших летательные аппараты условного противника.

В ходе практической части учения специалисты войсковой ПВО выполнили нормативы по развертыванию ЗРК, приведению комплексов в боевую готовность, отработали практические действия по выполнению учебных пусков.

Выполнение задач по уничтожению воздушных целей проходило в условиях активного применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы.