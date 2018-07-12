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Подразделения ПВО Восточного военного округа прикрыли командный пункт от авиаудара условного противника на учении в Забайкальском крае
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Подразделения ПВО Восточного военного округа прикрыли командный пункт от авиаудара условного противника на учении в Забайкальском крае 

ТК «Звезда» 15 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Зенитчики отработали задачи по организации позиций для стрельбы ЗРК «Бук», разведки воздушной обстановки, обнаружению, идентификации и сопровождению целей, имитировавших летательные аппараты условного противника.
На одном из учебно-тренировочных комплексов Восточного военного округа, дислоцированном в Забайкальском крае, состоялось тактическое учение с военнослужащими подразделения противовоздушной обороны зенитно-ракетного соединения по прикрытию командного пункта от авиационного удара условного противника.
Зенитчики отработали задачи по организации позиций для стрельбы ЗРК «Бук», разведки воздушной обстановки, обнаружению, идентификации и сопровождению целей, имитировавших летательные аппараты условного противника.
В ходе практической части учения специалисты войсковой ПВО выполнили нормативы по развертыванию ЗРК, приведению комплексов в боевую готовность, отработали практические действия по выполнению учебных пусков.
Выполнение задач по уничтожению воздушных целей проходило в условиях активного применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы.
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