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Министр экономики Мексики: переговоры по NAFTA могут возобновиться в конце июля
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Министр экономики Мексики: переговоры по NAFTA могут возобновиться в конце июля 

ТАСС 13 часов назад
МЕХИКО, 12 июля. /ТАСС/. Представители США, Канады и Мексики могут возобновить переговоры о пересмотре условий Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) в конце текущего месяца. Об этом заявил министр экономики латиноамериканской страны Ильдефонсо Гуахардо Вильярреаль, сообщило в среду агентство Notimex.
"На этой неделе я общался с представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером, и мы договаривались о дате следующего заседания [по NAFTA], которое мы проведем в Вашингтоне, и это, вероятно, произойдет в последнюю неделю июля", — сказал Гуахардо. Он не исключил, что в переговорах может принять участие группа специалистов, назначенная избранным президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Политик победил на состоявшихся 1 июля выборах главы государства в Мексике.
Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году и начало действовать в 1994 году. По требованию Дональда Трампа, вступившего в должность президента США в январе 2017 года, стороны начали консультации о перезаключении этой договоренности на новых условиях. Трамп сообщил 1 июня этого года, что США не исключают свертывания NAFTA и перехода на двусторонние договоренности с Канадой и Мексикой.
С 1 июня США ввели пошлины на импортируемую из стран ЕС, Канады и Мексики стальную и алюминиевую продукцию в размере 25% и 10% соответственно. В ответ на действия Вашингтона Мехико заявил о принятии аналогичных мер в отношении плоского стального проката из США, а также труб, ламп, продовольственных товаров, яблок, винограда, свинины, различных видов сыров в объеме, который компенсирует потери от американских пошлин.
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