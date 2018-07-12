Министр экономики Мексики: переговоры по NAFTA могут возобновиться в конце июля

Канады и МЕХИКО , 12 июля. / ТАСС /. Представители США Мексики могут возобновить переговоры о пересмотре условий Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) в конце текущего месяца. Об этом заявил министр экономики латиноамериканской страны Ильдефонсо Гуахардо Вильярреаль, сообщило в среду агентство Notimex.

"На этой неделе я общался с представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером, и мы договаривались о дате следующего заседания [по NAFTA], которое мы проведем в Вашингтоне, и это, вероятно, произойдет в последнюю неделю июля", — сказал Гуахардо. Он не исключил, что в переговорах может принять участие группа специалистов, назначенная избранным президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Политик победил на состоявшихся 1 июля выборах главы государства в Мексике.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году и начало действовать в 1994 году. По требованию Дональда Трампа , вступившего в должность президента США в январе 2017 года, стороны начали консультации о перезаключении этой договоренности на новых условиях. Трамп сообщил 1 июня этого года, что США не исключают свертывания NAFTA и перехода на двусторонние договоренности с Канадой и Мексикой.