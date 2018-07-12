Зенитчики ВВО выполнили учебно-боевые пуски ракет в ходе переподготовки на полигоне в Бурятии

На стрельбах из ЗРС С-300ПС применялись быстролетящие малогабаритные ракеты-мишени «Армавир».

Военнослужащие зенитно-ракетной воинской части Восточного военного округа, дислоцированной в Еврейской Автономной области , выполнили боевые пуски ракет в рамках переподготовки на ЗРС С-300ПС на специализированом полигоне ПВО «Телемба» в Республике Бурятия

В ходе проведения начальных боевых стрельб из зенитно-ракетной системы С-300ПС применялись быстролетящие малогабаритные ракеты — мишени «Армавир». Время пуска и количество воздушных целей заранее расчетам ЗРС -300 ПС не сообщалось.

Ранее зенитчики прошли курс обучения, в частности изучили материальную часть и технические характеристики зенитно-ракетных систем, отработали методику перевода комплексов из походного положения в боевое, обнаружение, классификацию и сопровождение целей. Выполнили учебные (электронные) пуски ракет.