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«Дальневосточный гектар» в Амурской области можно будет оформить на ВЭФ в режиме онлайн
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«Дальневосточный гектар» в Амурской области можно будет оформить на ВЭФ в режиме онлайн 

ТАСС 1 час назад
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июля. /ТАСС/. Посетители павильона Амурской области на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) смогут в режиме онлайн оформить «Дальневосточный гектар», предварительно ознакомившись с потенциалом муниципального района, в котором находится земельный участок. Об этом в пятницу на пресс-конференции, посвященной подготовке региона к ВЭФ рассказала министр экономического развития Амурской области Людмила Старкова.
"О программе «Дальневосточный гектар» мы рассказываем на любых мероприятиях, она пользуется популярностью. Презентация происходит в интерактивном формате, оформить гектар онлайн можно будет во время проведения форума", — сказала Старкова.
Потенциальным обладателям дальневосточного гектара достаточно будет подойти к интерактивной карте, которая будет располагаться в павильоне Амурской области, выбрать понравившийся район и на месте изучить его потенциал, получить информацию о расположении участка относительно от крупных населенных пунктов и дорог, узнать о возможности проведения сетей и других коммуникаций. «Есть возможность посмотреть фотографии и план-схему. Затем, нажав на кнопку и с помощью наших консультантов, оформить участок», — сказал представитель Агентства стратегических инициатив в Амурской области Петр Стрелец.
Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет гражданам России право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для жителей Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 года — для жителей остальной территории России. Оформить участок можно на интернет-портале Надальнийвосток.рф. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года задекларировать освоение, после пяти лет безвозмездного пользования участок можно оформить в собственность или длительную аренду.
Восточный экономический форум пройдет 11-13 сентября во Владивостоке. Планируется, что форум посетят около 7 тыс. человек.
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