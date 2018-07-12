Закон об обеспечении жильем военнослужащих-преподавателей принят Госдумой

Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном, чтении закон об обеспечении жильем военнослужащих-преподавателей.

Инициатива была внесена на рассмотрение парламента правительством РФ

«Предусматриваются равные права на обеспечение жильем с учетом прав на дополнительную общую площадь жилого помещения как военнослужащих-преподавателей военной профессиональной образовательной организации или военной образовательной организации высшего образования, военной кафедры при государственной образовательной организации высшего образования, так и военнослужащих-преподавателей факультета военного обучения (военной кафедры) или учебного военного центра при государственной образовательной организации высшего образования», — говорится в пояснительной записке.

В документе отмечается, что расходы федерального бюджета на обеспечение военнослужащих и граждан, уволенных из Вооруженных сил РФ , постоянным жильем запланированы исходя из количества граждан, принятых на учет нуждающихся в жилых помещениях, реализация закона дополнительных расходов средств федерального бюджета не потребует.