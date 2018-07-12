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Закон об обеспечении жильем военнослужащих-преподавателей принят Госдумой
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Закон об обеспечении жильем военнослужащих-преподавателей принят Госдумой 

Агентство «Москва» 9 часов назад
Фото: Парламентская газета
Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном, чтении закон об обеспечении жильем военнослужащих-преподавателей.
Инициатива была внесена на рассмотрение парламента правительством РФ.
«Предусматриваются равные права на обеспечение жильем с учетом прав на дополнительную общую площадь жилого помещения как военнослужащих-преподавателей военной профессиональной образовательной организации или военной образовательной организации высшего образования, военной кафедры при государственной образовательной организации высшего образования, так и военнослужащих-преподавателей факультета военного обучения (военной кафедры) или учебного военного центра при государственной образовательной организации высшего образования», — говорится в пояснительной записке.
В документе отмечается, что расходы федерального бюджета на обеспечение военнослужащих и граждан, уволенных из Вооруженных сил РФ, постоянным жильем запланированы исходя из количества граждан, принятых на учет нуждающихся в жилых помещениях, реализация закона дополнительных расходов средств федерального бюджета не потребует.
Проект закона был подготовлен Минобороны России в соответствии с постановлением Конституционного суда РФ. Суд признал один из абзацев ФЗ «О статусе военнослужащих» не соответствующим Конституции РФ.
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