Ещё
Легендарные С-300 отбили воздушное нападение «противника»: эффектные кадры учений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Легендарные С-300 отбили воздушное нападение «противника»: эффектные кадры учений 

ТК «Звезда» 16 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Ракеты перехватили мишени, имитировавшие баллистические ракеты, на высоте 45 тысяч метров.
Расчеты зенитных ракетных комплексов С-300, дислоцированные в Красноярском крае, провели учение с боевой стрельбой на полигоне в Бурятии, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
«В рамках тактического учения с боевой стрельбой зенитчики из Красноярского края в сложной помеховой обстановке выполнили боевые пуски ракет по группе мишеней типа «Пищаль», «Бекас» и «Армавир», имитирующие средства воздушного нападения условного противника, в том числе низколетящие самолеты, крылатые, баллистические ракеты», — говорится в сообщении.
За три минуты подразделения противовоздушной обороны обнаружили, перехватили и уничтожили пять воздушных целей, летящих на высоте 45 тысяч метров со скоростью 1200 м/с.
Всего в учении приняли участие более 150 военнослужащих и свыше 50 единиц вооружения.
ТК «Звезда»: последние новости
Змеи заполонили населенные пункты Забайкалья после наводнения В МИД РФ назвали ангажированным предварительный доклад ОЗХО о химатаке в Думе Во всей Восточной Гуте водо- и электроснабжение восстановят за месяц
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками288
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала51
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС150
Умер Виктор Фетисов2
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня24
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение