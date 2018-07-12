Легендарные С-300 отбили воздушное нападение «противника»: эффектные кадры учений

Ракеты перехватили мишени, имитировавшие баллистические ракеты, на высоте 45 тысяч метров.

Расчеты зенитных ракетных комплексов С-300, дислоцированные в Красноярском крае , провели учение с боевой стрельбой на полигоне в Бурятии , сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

«В рамках тактического учения с боевой стрельбой зенитчики из Красноярского края в сложной помеховой обстановке выполнили боевые пуски ракет по группе мишеней типа «Пищаль», «Бекас» и «Армавир», имитирующие средства воздушного нападения условного противника, в том числе низколетящие самолеты, крылатые, баллистические ракеты», — говорится в сообщении.

За три минуты подразделения противовоздушной обороны обнаружили, перехватили и уничтожили пять воздушных целей, летящих на высоте 45 тысяч метров со скоростью 1200 м/с.

Всего в учении приняли участие более 150 военнослужащих и свыше 50 единиц вооружения.