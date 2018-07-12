Ещё
В Приморском крае строится завод по переработке минтая за 3,5 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Приморском крае строится завод по переработке минтая за 3,5 млрд рублей 

Rambler News Service 6 часов назад
Группа компаний «Доброфлот» строит в ТОР «Большой Камень» в Приморском крае завод по переработке минтая с объемом инвестиций свыше 3,5 млрд руб., пишет РИА «Восток-Медиа».
«В настоящее время в Большом Камне ведется строительство завода по переработке минтая с логистическим комплексом. Мощность завода — более 110 тонн готовой продукции в сутки. Общий объем инвестиций в эти проекты составит более 3,5 млрд руб., будет создано 1,6 тыс. рабочих мест», — сказал глава «Доброфолота» Александр Ефремов в ходе заседания с врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко.
«Этот ресурс сейчас очень востребован, совместно с ТИНРО-Центром посмотрите объемы глубоководных биоресурсов. Возможно, будем субсидировать это направление, я переговорю с Министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым о создании подобной программы», — отметил в свою очередь Тарасенко.
Rambler News Service: последние новости
ФАС возбудила дело против сети клиник за использование товарного знака ФИФА Глава Минобороны Британии обвинил Россию в гибели британки в Эймсбери В реестре ЕАЭС появилось разрешение на выпуск смартфона «Яндекс.Телефон»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками300
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала64
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС158
Умер Виктор Фетисов
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня24
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение