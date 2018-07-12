В Приморском крае строится завод по переработке минтая за 3,5 млрд рублей 

Группа компаний «Доброфлот» строит в ТОР «Большой Камень» в Приморском крае завод по переработке минтая с объемом инвестиций свыше 3,5 млрд руб., пишет РИА «Восток-Медиа».
«В настоящее время в Большом Камне ведется строительство завода по переработке минтая с логистическим комплексом. Мощность завода — более 110 тонн готовой продукции в сутки. Общий объем инвестиций в эти проекты составит более 3,5 млрд руб., будет создано 1,6 тыс. рабочих мест», — сказал глава «Доброфолота» Александр Ефремов в ходе заседания с врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко.
«Этот ресурс сейчас очень востребован, совместно с ТИНРО-Центром посмотрите объемы глубоководных биоресурсов. Возможно, будем субсидировать это направление, я переговорю с Министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым о создании подобной программы», — отметил в свою очередь Тарасенко.