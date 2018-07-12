Мексика решила не покупать американские боевые вертолеты 

Победивший на недавних выборах президента Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что после вступления в должность расторгнет заключенную ранее сделку с США на поставку восьми боевых вертолетов MH-60R Seahawk.
Сумма контракта составляла примерно 1,2 миллиарда долларов. "Мы не можем позволить себе такие траты", — подчеркнул политик. Он также сообщил, что собирается продать президентский лайнер. Речь идет о Boeing 787, который купили в 2016 году за 219 миллионов долларов.
Обрадор намерен летать исключительно на рейсовых самолетах, пишет РИА Новости.