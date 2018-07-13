Активисты движения AntiСВИН приведут в порядок берег Лунского озера

Участники движения AntiСВИН проведут очередную акцию на берегу Лунского озера в Сормовском районе. Об этом сообщают организаторы. Часть береговой линии, которая оборудована под пляж, очищена от мусора и благоустроена. А вот противоположный берег буквально утопает в мусоре.

В воскресенье, 15 июля активисты движения AntiСВИН выйдут на субботник и приглашают всех неравнодушных нижегородцев принять в нем участие. Начнется акция в 10:00. А в 9:15 от Нижегородской Ярмарки со стороны улицы Совнаркомовской стартует бесплатный автобус. После уборки всех волонтеров привезут на то же место.

У активистов можно будет взять перчатки, мешки для мусора и воду. По традиции в конце уборки всех ждет пикник, а самых активных — подарки.

Напомним, опубликован список водоемов Нижнего Новгорода, пригодных для купания.

Фото: AntiСВИН