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Активисты движения AntiСВИН приведут в порядок берег Лунского озера
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Активисты движения AntiСВИН приведут в порядок берег Лунского озера 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Участники движения AntiСВИН проведут очередную акцию на берегу Лунского озера в Сормовском районе. Об этом сообщают организаторы. Часть береговой линии, которая оборудована под пляж, очищена от мусора и благоустроена. А вот противоположный берег буквально утопает в мусоре.
В воскресенье, 15 июля активисты движения AntiСВИН выйдут на субботник и приглашают всех неравнодушных нижегородцев принять в нем участие. Начнется акция в 10:00. А в 9:15 от Нижегородской Ярмарки со стороны улицы Совнаркомовской стартует бесплатный автобус. После уборки всех волонтеров привезут на то же место.
У активистов можно будет взять перчатки, мешки для мусора и воду. По традиции в конце уборки всех ждет пикник, а самых активных — подарки.
Напомним, опубликован список водоемов Нижнего Новгорода, пригодных для купания.
Фото: AntiСВИН
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