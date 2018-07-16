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Активисты движения AntiСВИН очистили берега Лунского озера
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Активисты движения AntiСВИН очистили берега Лунского озера 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Активисты движения AntiСВИН 15 июля собрали около 250 мешков мусора с берегов Лунского озера в Сормовском районе Нижнего Новгорода, сообщают организаторы акции.
Прошедшая акция стала самой многочисленной за все время существования движения AntiСВИН. В ней приняли участие около 150 человек, в том числе 40 детей.
Активисты очистили берега от окурков, битого стекла, бутылок, пластика, автомобильных дисков, сидений и прочего мусора. Мешки с мусором были погружены в спецавтомобиль и отвезены на полигон для утилизации.
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