Посол Бельгии назвал условие отмены антироссийских санкций

Посол Бельгии России Жан-Артур Режибо заявил, что достижение политических договоренностей с Россией может стать условием для отмены антироссийских санкций. Об этом он сказал в интервью газете «Известия»

"Для их [санкций] отмены надо достичь политических договоренностей с Россией", — заявил Режибо.

По его словам, бельгийская сторона предпочла бы, если бы антироссийских санкций не было.

Режибо подчеркнул, что успешное урегулирование ситуации на Украине поможет ускорить процесс отмены санкций.