Посол Бельгии назвал условие отмены антироссийских санкций 

Посол Бельгии в России Жан-Артур Режибо заявил, что достижение политических договоренностей с Россией может стать условием для отмены антироссийских санкций. Об этом он сказал в интервью газете «Известия».
"Для их [санкций] отмены надо достичь политических договоренностей с Россией", — заявил Режибо.
По его словам, бельгийская сторона предпочла бы, если бы антироссийских санкций не было.
Посол также заявил, что бельгийский премьер-министр Шарль Мишель посетил Москву в январе 2018 года, чтобы обсудить возможности отмены санкций. В феврале и июне Россию посетил глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс с этой же целью, добавил представитель дипмиссии.
Режибо подчеркнул, что успешное урегулирование ситуации на Украине поможет ускорить процесс отмены санкций.
Ранее сообщалось, что Европейский союз продлил санкции против России.