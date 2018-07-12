Сирийские ПВО отбили ракетную атаку израильских ВВС

Как передает информационное агентство SANA, в провинции Кунейтра силы ПВО правительственной сирийской армии отбили ракетную атаку ВВС Израиля на границе двух стран. Об этом пишет "Интерфакс"

"Самолеты израильского врага осуществили пуск нескольких ракет в направлении некоторых позиций нашей армии", — отмечается в сообщении. Там также сказано, что атака нанесла «некоторый материальный ущерб».

Вместе с тем израильские военные подтвердили факт ракетного удара. Они подчеркнули, что атака стала ответом на вторжение сирийского беспилотника в воздушное пространство Израиля. Этот аппарат был сбит.