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Сирийские ПВО отбили ракетную атаку израильских ВВС
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Сирийские ПВО отбили ракетную атаку израильских ВВС 

ТВ Центр 15 часов назад
Фото: ТВ Центр
Как передает информационное агентство SANA, в провинции Кунейтра силы ПВО правительственной сирийской армии отбили ракетную атаку ВВС Израиля на границе двух стран. Об этом пишет "Интерфакс".
"Самолеты израильского врага осуществили пуск нескольких ракет в направлении некоторых позиций нашей армии", — отмечается в сообщении. Там также сказано, что атака нанесла «некоторый материальный ущерб».
Вместе с тем израильские военные подтвердили факт ракетного удара. Они подчеркнули, что атака стала ответом на вторжение сирийского беспилотника в воздушное пространство Израиля. Этот аппарат был сбит.
Ранее Министерство обороны России опровергло сообщения о гибели в Сирии в результате теракта российских военных. В ведомстве подчеркнули, что заметки ряда средств массовой информации об этом являются «очередным фейком».
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