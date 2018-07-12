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Неземные девушки: красавицы-стюардессы со всего света
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Неземные девушки: красавицы-стюардессы со всего света 

Sputnik Литва 7 часов назад
Фото: Sputnik Литва
Ежегодно 12 июля свой профессиональный праздник отмечают стюарды и стюардессы — Всемирный день бортпроводника гражданской авиации.
История возникновения этой профессии берет свое начало в Германии в 1928 году, когда в полет начали брать специального человека, который отвечал за обеспечение сервиса — стюарда. До этого пассажирами занимался второй пилот, однако с точки зрения безопасности это было неудобно.
Идея привлечь к этой профессии девушек возникла в 1930 году.
Сейчас задача стюардов и стюардесс не изменилась — обеспечение комфорта и безопасности полета пассажиров.
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