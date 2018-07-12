Неземные девушки: красавицы-стюардессы со всего света

Ежегодно 12 июля свой профессиональный праздник отмечают стюарды и стюардессы — Всемирный день бортпроводника гражданской авиации.

История возникновения этой профессии берет свое начало в Германии в 1928 году, когда в полет начали брать специального человека, который отвечал за обеспечение сервиса — стюарда. До этого пассажирами занимался второй пилот, однако с точки зрения безопасности это было неудобно.

Идея привлечь к этой профессии девушек возникла в 1930 году.

Сейчас задача стюардов и стюардесс не изменилась — обеспечение комфорта и безопасности полета пассажиров.