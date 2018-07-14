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В ГДвнесли проект об административной ответственности для визовых центров
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В ГДвнесли проект об административной ответственности для визовых центров 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Законопроект по установлению административной ответственности для визовых центров за осуществление деятельности без аккредитации внесен в Госдуму в субботу, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях членами Совета Федерации Константином Косачевым и Олегом Морозовым.
"Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях» (в части установления административной ответственности за осуществление деятельности визовых центров без аккредитации)" направлен на установление административной ответственности визовых центров за осуществление деятельности без аккредитации", — говорится в пояснительной записке.
Авторы проекта отмечают, что установление административной ответственности для визовых центров обусловлено возможной обязательной аккредитацией визовых центров, соответственно и осуществление подобной деятельности без аккредитации должно повлечь административную ответственность.
"В связи с этим в случае принятия Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „О порядке выезда из РФ и въезда в РФ“ должна быть предусмотрена административная ответственность за несоблюдение установленных требований, что предполагает принятие федерального закона „О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях (в части установления административной ответственности за осуществление деятельности визовых центров без аккредитации)“, — говорится в документе.
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