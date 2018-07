США просят союзников по НАТО нарастить сотрудничество по Ближнему Востоку

ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости . Вашингтон просит союзников по НАТО нарастить сотрудничество по Ближнему Востоку, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Террористические группы, действия России по ведению гибридной войны, иранская агрессия и многие другие угрозы напрямую подвергают опасности безопасности наших народов. Поэтому США просят всех союзников по НАТО нарастить сотрудничество с партнерами в Африке и на Ближнем Востоке", — написал Помпео в своем аккаунте в Twitter.

Terrorist groups, Russian acts of hybrid warfare, Iranian aggression, and many other threats all directly jeopardize the security of our people. That’s why U. S. is asking all @NATO allies to increase their cooperation with partners in Africa and the Middle East. pic.twitter.com/pB9eumwMu7

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 11 июля 2018 г.