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США пока не намерены возобновлять выдачу на Кубе иммиграционных виз
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США пока не намерены возобновлять выдачу на Кубе иммиграционных виз 

ТАСС 20 часов назад
ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. США не намерены возобновлять выдачу на Кубе иммиграционных виз до тех пор, пока власти в Гаване не создадут условия для безопасного возвращения в американское посольство всего его персонала. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении пресс-службы Госдепартамента по итогам состоявшегося в Вашингтоне очередного раунда американо-кубинских консультаций, посвященных вопросам миграции.
"США вновь подчеркнули, что до тех пор, пока не будет возможно безопасно вернуть в наше посольство всех его сотрудников, мы сможем выдавать визы только для официальных поездок и при возникновении чрезвычайных обстоятельств", — указало дипломатическое ведомство.
В заявлении также отмечается, что за последний год на 88% уменьшилось количество задержаний американскими правоохранительными органами кубинцев, пытающихся нелегально проникнуть на территорию страны. «США вновь подняли вопрос о необходимости активизации со стороны Кубы сотрудничества в деле возвращения на остров тех кубинцев, в отношении которых [в США] приняты окончательные решения о депортации», — заметил Госдепартамент.
В конце 2017 года США отозвали 60% своего дипперсонала с Кубы и прекратили оформление американских въездных виз на территории островного государства. Это решение было связано с тем, что, по утверждению Госдепартамента, более 20 американских дипломатов в Гаване подверглись акустическому воздействию, в результате которого у них возникли проблемы со здоровьем. Министерство иностранных дел Кубы несколько раз категорически опровергало причастность Гаваны к инцидентам с американскими дипломатами. В настоящее время для того, чтобы получить американскую иммиграционную визу, кубинцы должны обращаться в посольство США в Гайане.
Во вторник директор управления по двусторонним вопросам департамента США МИД Кубы Юрий Гала заявил, что «американское правительство создало препятствия для выполнения взятых на себя обязательств, в частности в том, что касается выдачи ежегодно 20 тыс. миграционных виз».
Соглашение о том, что США обязуются ежегодно выдавать гражданам Кубы 20 тыс. иммиграционных виз, Вашингтон и Гавана подписали в 1994 году после того, как во Флориду на самодельных плотах прибыло большое количество нелегальных кубинских мигрантов.
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