Лидер «Альтернативы для Германии» приедет в Россию на форум «Инженеры будущего»

МОСКВА , 13 июля. / ТАСС /. Лидер партии «Альтернативы для Германии » Йорг Мойтен 16 июля прибудет в Россию для участия в форуме «Инженеры будущего», открывшегося в четверг в Ульяновске . Об этом в пятницу ТАСС сообщил депутат Госдумы, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.

"Йорг Мойтен приезжает в Россию. 16-17 июля он примет участие в форуме «Инженеры будущего» в Ульяновске, 18 июля пройдут встречи Москве", — проинформировал Гутенев. По его словам, в рамках переговоров с немецким политиком планируется обсудить вопросы сотрудничества во всех сферах, в том числе возможности создания благоприятного климата для новых бизнес-контактов.

"По нашим ощущениям, Германия начинает постепенно пересматривать отношения к навязанной Европе со стороны США антироссийской парадигме", — отметил депутат.

Парламентарий сообщил, что уже «сформированы более 250 команд как российских, так и зарубежных предприятий и учебных учреждений».