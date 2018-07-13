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Лидер «Альтернативы для Германии» приедет в Россию на форум «Инженеры будущего»
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Лидер «Альтернативы для Германии» приедет в Россию на форум «Инженеры будущего» 

ТАСС 6 часов назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Лидер партии «Альтернативы для Германии» Йорг Мойтен 16 июля прибудет в Россию для участия в форуме «Инженеры будущего», открывшегося в четверг в Ульяновске. Об этом в пятницу ТАСС сообщил депутат Госдумы, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.
"Йорг Мойтен приезжает в Россию. 16-17 июля он примет участие в форуме «Инженеры будущего» в Ульяновске, 18 июля пройдут встречи Москве", — проинформировал Гутенев. По его словам, в рамках переговоров с немецким политиком планируется обсудить вопросы сотрудничества во всех сферах, в том числе возможности создания благоприятного климата для новых бизнес-контактов.
"По нашим ощущениям, Германия начинает постепенно пересматривать отношения к навязанной Европе со стороны США антироссийской парадигме", — отметил депутат.
Говоря о проведении седьмого молодежного форума «Инженеры будущего», Гутенев подчеркнул, что во многих отношениях мероприятие станет беспрецедентным. «В этом году к нам приехали представители 43 стран, среди которых Германия, Польша, Чехия, Сирия, Италия, Мексика, Колумбия, Гватемала, Эквадор, Венесуэла, Пакистан, Непал, Индия, Ангола, Египет и многие другие. Впервые форум посещают представители Южной Кореи, студенты и молодые инженеры из Боливии, Замбии и Ботсваны», — перечислил он.
Парламентарий сообщил, что уже «сформированы более 250 команд как российских, так и зарубежных предприятий и учебных учреждений».
Союз машиностроителей России является одним из соорганизаторов форума.
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