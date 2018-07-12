Bloomberg: торговые переговоры между США и Китаем зашли в тупик

НЬЮ-ЙОРК , 12 июля. / ТАСС /. Переговоры на высоком уровне по вопросам торговли между США Китаем зашли в тупик. Об этом сообщило в среду информационное агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

США и КНР провели с мая этого года три раунда таких консультаций в Вашингтоне и Пекине. Делегации на переговорах возглавляли с американской стороны министр финансов Стивен Мнучин или же глава Минторга Уилбур Росс, с китайской — вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

По данным источников агентства, переговоры зашли в тупик в свете обострения торговых споров между странами, введения Вашингтоном пошлин в отношении китайских товаров и ответных мер со стороны КНР. Контакты по вопросам, связанным с торговлей, между высокопоставленными представителями администрации президента США Дональда Трампа и китайского правительства фактически прекратились, и в настоящее время нет планов по возобновлению официального диалога на этом направлении, сообщает агентство.

Как оно отмечает, сложившаяся ситуация делает маловероятной в ближайшем будущем перспективу ослабления торговой войны между двумя государствами, которая негативно сказывается на ситуации на мировых рынках и грозит дальнейшими потрясениями на годы вперед. В минторге США от комментариев отказались. В минфине агентству сообщили, что министерство воздерживается от комментариев о переговорах, в которых участвует глава ведомства.

Трамп неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с Китаем, достигающий, по его словам, $500 млрд в год. Американский лидер объявил в июне, что в связи с «кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Пекин прибегает к несправедливой торговой практике», США введут 25%-ные пошлины на импортируемые из этой страны товары на сумму $50 млрд Пекин выразил протест в связи с этим решением Трампа, охарактеризовав его как нарушение правил ВТО , и заявил, что предпримет аналогичные по масштабу меры.

Тогда глава Белого дома поручил подготовить дополнительный список китайских товаров на сумму $200 млрд для последующего введения пошлин в размере 10% на случай, если Пекин, по его словам, «продолжит настаивать на введении дополнительных пошлин» на продукцию из США. Во вторник представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер объявил, что Вашингтон подготовил такой список.