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Подразделения российской военной базы в Южной Осетии провели учения
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Подразделения российской военной базы в Южной Осетии провели учения 

РИА Новости 21 час назад
Фото: ТК «Звезда»
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июл — РИА Новости. Мотострелковые, танковые, артиллерийские, зенитные ракетные и специальные подразделения российской военной базы провели тактические учения с боевой стрельбой на полигоне «Дзарцеми» в Южной Осетии, сообщил журналистам начальник пресс-службы российского Южного военного округа Вадим Астафьев.
На учениях были привлечены около 1 тысячи военнослужащих, задействованы более 150 единиц вооружения и техники.
"В ходе ротных тактических учений военнослужащие выполнили боевые стрельбы из вооружения танков Т-72А, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных артиллерийских установок «Акация», минометов «Сани», автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7, а также из стрелкового оружия во взаимодействии со средствами ПВО и беспилотными летательными аппаратами", — сказал Астафьев.
Особое внимание в ходе учений было уделено отработке ведения боевых действий в условиях горно-лесистой местности, организации и поддержанию взаимодействия, управления огнем штатных и приданных подразделений, совершенствованию навыков вождения и ведения огня из боевых машин, выполнению индивидуальных и групповых нормативов.
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