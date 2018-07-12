Подразделения российской военной базы в Южной Осетии провели учения

На учениях были привлечены около 1 тысячи военнослужащих, задействованы более 150 единиц вооружения и техники.

"В ходе ротных тактических учений военнослужащие выполнили боевые стрельбы из вооружения танков Т-72А, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных артиллерийских установок «Акация», минометов «Сани», автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7, а также из стрелкового оружия во взаимодействии со средствами ПВО и беспилотными летательными аппаратами", — сказал Астафьев.

Особое внимание в ходе учений было уделено отработке ведения боевых действий в условиях горно-лесистой местности, организации и поддержанию взаимодействия, управления огнем штатных и приданных подразделений, совершенствованию навыков вождения и ведения огня из боевых машин, выполнению индивидуальных и групповых нормативов.