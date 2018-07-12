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Мэй: альянс с США останется важнейшим для Великобритании после Brexit
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Мэй: альянс с США останется важнейшим для Великобритании после Brexit 

ТАСС 22 часа назад
ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Великобритания рассчитывает еще сильнее укрепить сотрудничество в областях обороны, безопасности, а также торговые отношения с Соединенными Штатами, альянс с которыми будет и после Brexit наиважнейшим для Соединенного Королевства. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в преддверии начинающегося в четверг визита в ее страну президента США Дональда Трампа.
"Когда мы покинем Европейский союз, мы начнем прокладывать новый курс для Великобритании в мировом пространстве, и наши глобальные альянсы станут крепче, чем когда-либо. Не существует более крепкого союза, чем тот, который зиждется на наших «особых отношениях» с США, и в предстоящие годы не будет союза более важного", — отметила Мэй в заявлении, распространенном премьерской канцелярией.
По словам главы британского правительства, «у Соединенного Королевства и Соединенных Штатов уже сложились исключительно тесные партнерские отношения в борьбе за демократию и глобальную безопасность». Она также подчеркнула, что у Лондона и Вашингтона есть «общее глобальное видение в отношении подавляющего большинства вопросов внешней политики».
"Наши отношения в сферах торговли и инвестиций не имеют себе равных — мы являемся крупнейшими инвесторами в экономики друг друга, и каждый день миллион британцев отправляется на работу в американские компании в Соединенном Королевстве, и миллион американцев идут работать в британские компании в США", — говорится в заявлении британского премьера.
По словам Мэй, она с нетерпением ждет визита американского лидера, поскольку у двух стран на нынешней неделе будет возможность максимально укрепить торговые отношения, которые должны быть преисполнены больших амбиций и соответствовать требованиям завтрашнего дня. Премьер отметила, что вместе Великобритания и США чувствуют себя в большей безопасности, и что взаимодействие обеспечивает большее процветание и развитие обеих стран.
Основным событием предстоящего визита станут намеченные на пятницу переговоры между Мэй и Трампом в загородной премьерской резиденции Чекерс. По информации канцелярии на Даунинг-стрит, среди тем этих переговоров будет целый ряд вопросов внешней политики, включая Россию, торговую проблематику, Brexit и Ближний Восток.
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