Под Ульяновском открылся молодежный форум «Инженеры будущего»

В ходе яркой церемонии открытия участники форума увидели театрализованную презентацию региона, принимающего форум, чуть лучше узнали о его истории, культуре, научно-промышленной мощи.

Кроме того, в ходе церемонии участники форума устроили онлайн-флешмоб, одновременно опубликовав в Сети свои фотографии с хештегом #ИНЖЕНЕРЫБУДУЩЕГО. Гвоздем церемонии открытия стал запуск символического механизма, состоящего из нескольких шестеренок. Он будет передаваться в города, которым предстоит принимать форум в следующие годы.

Участников форума поприветствовал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов . Он пожелал ребятам провести время с пользой, и выразил уверенность, что сегодняшние молодые инженеры блестяще справятся с теми вызовами, которые готовит им будущее.

— Спасибо вам, что нашли возможность приехать в Ульяновскую область, на берега великой Волги. Спасибо, за внимание к судьбе нашей страны. Именно вы формируете настоящее и будущее, которое готовит для нас огромное количество вызовов. Мир стремительно меняется. Все больше и больше машины приходят на смену человеку. Вам предстоит изучать новые дисциплины, вас ждет очень сложная, но интересная жизнь, — напутствовал Морозов участников форума. — Желаю вам с пользой провести эти дни, получить новые знания и опыт, найти единомышленников, с которыми вы смело сможете идти по жизни.

Губернатор также добавил, что Ульяновская область не случайно была выбрана местом проведения мероприятия.

— Мы были не единственным претендентом, нам пришлось постараться, доказывая, что мы один из главных машиностроительных регионов страны. Мы лидеры в авиастроении, одни из лидеров в станкостроении, активно развиваем автомобилестроение, ядерные технологии, оборонно-промышленный комплекс, — продолжает Морозов. — Кроме того, мы работаем над созданием фактически новых для нашей страны отраслей экономики, таких как, например, ветроэнергетика, поэтому нам крайне важно обеспечить предприятия региона грамотными специалистами. Для этого мы создали во многих школах специальные инженерные классы, совместно с АСИ открыли сеть «Кванториумов», где ребята могут заниматься робототехникой и другими инновационными дисциплинами, организовали углубленную подготовку технических кадров в вузах. Цель в том, чтобы за короткий срок в три-пять лет обеспечить предприятия умными инженерами с новым типом мышления, чтобы запущенные процессы модернизации нашей экономики стали необратимыми.