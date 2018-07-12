Патриарх Кирилл призвал простых верующих активно распространять православие

"Сила апостольского свидетельства дошла до наших дней, и в этом смысле мы все их преемники (апостолов Петра и Павла — ред.)… Мы должны воспринять и их апостольское служение. Церковь… продолжает свидетельствовать миру, и было бы большой ошибкой считать, что это свидетельство — дело архиереев и священников. Церковь свидетельствует миру вся, включая — и, может быть, в первую очередь, — апостольские труды мирян. И сегодня это служение очень значимо", — сказал патриарх после Божественной литургии в храме святых апостолов Петра и Павла в Лефортово.

По его словам, он знает много историй «о том, как простые верующие люди сегодня обращают к вере своих сограждан»: «это удивительная история апостольства нашей Церкви в нынешнее время».

Патриарх поблагодарил за труды всех, кто «обратил хотя бы одного своего соотечественника, привел его ко Христу , к купели крещения». «Всех вас призываю помнить, что наш долг — не только самим молиться в храме и исповедовать веру, но и трудиться для того, чтобы вера Христова, как и во времена апостолов, через свидетельства членов Церкви укреплялась, в первую очередь, в народе нашем», — добавил предстоятель РПЦ.

Апостолы Петр и Павел называются «первоверховными», потому что они, как напомнил патриарх, больше всех остальных апостолов потрудились для «расширения, созидания и распространения Церкви Христовой по лицу Земли». «Апостолы — посланники Господа и Спасителя — передали людям знание о том, что совершилось во время земной жизни Господа Иисуса Христа… Апостолы Петр и Павел — это такие свидетели, сила свидетельства которых с годами не убывает и никогда не сможет пресечься», — заключил патриарх.