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Патриарх Кирилл призвал простых верующих активно распространять православие
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Патриарх Кирилл призвал простых верующих активно распространять православие 

РИА Новости 7 часов назад
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день святых апостолов Петра и Павла призвал простых верующих активно продолжать апостольскую миссию по распространению православия в мире, отметив, что это дело не только священников и епископов.
"Сила апостольского свидетельства дошла до наших дней, и в этом смысле мы все их преемники (апостолов Петра и Павла — ред.)… Мы должны воспринять и их апостольское служение. Церковь… продолжает свидетельствовать миру, и было бы большой ошибкой считать, что это свидетельство — дело архиереев и священников. Церковь свидетельствует миру вся, включая — и, может быть, в первую очередь, — апостольские труды мирян. И сегодня это служение очень значимо", — сказал патриарх после Божественной литургии в храме святых апостолов Петра и Павла в Лефортово.
По его словам, он знает много историй «о том, как простые верующие люди сегодня обращают к вере своих сограждан»: «это удивительная история апостольства нашей Церкви в нынешнее время».
Патриарх поблагодарил за труды всех, кто «обратил хотя бы одного своего соотечественника, привел его ко Христу, к купели крещения». «Всех вас призываю помнить, что наш долг — не только самим молиться в храме и исповедовать веру, но и трудиться для того, чтобы вера Христова, как и во времена апостолов, через свидетельства членов Церкви укреплялась, в первую очередь, в народе нашем», — добавил предстоятель РПЦ.
Апостолы Петр и Павел называются «первоверховными», потому что они, как напомнил патриарх, больше всех остальных апостолов потрудились для «расширения, созидания и распространения Церкви Христовой по лицу Земли». «Апостолы — посланники Господа и Спасителя — передали людям знание о том, что совершилось во время земной жизни Господа Иисуса Христа… Апостолы Петр и Павел — это такие свидетели, сила свидетельства которых с годами не убывает и никогда не сможет пресечься», — заключил патриарх.
Праздник апостолов Петра и Павла завершает многодневный Апостольский (Петров) пост и относится к числу «двунадесятых» (12-ти главных церковных праздников), он был установлен в память о мученической кончине апостолов в I веке и перенесении их мощей в Риме в 258 году. По преданию, Петр был распят на перевернутом кресте, а Павел, как римский гражданин, — обезглавлен.
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