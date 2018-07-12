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ВВС Израиля атаковали позиции сирийской армии на Голанских высотах
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ВВС Израиля атаковали позиции сирийской армии на Голанских высотах 

Российская Газета 21 час назад
Фото: Lenta.ru
Ракетные удары были нанесены по нескольким объектам в районе города Эль-Кунейтра (40 километров от Дамаска).
Агентство SANA сообщило о материальном ущербе. Пострадавших и погибших нет, передает РИА Новости. Отметим, что это уже вторая атака со стороны еврейского государства за неделю.
В минувшее воскресенье, 8 июля, самолеты ВВС Израиля выпустили ракеты по объектам в провинции Хомс. В результате нападения на аэродром Тифор никто не пострадал. Системам противовоздушной обороны Сирии удалось сбить один из истребителей, после чего остальные покинули воздушное пространство арабской республики.
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