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Ирак противостоит ИГ
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Ирак противостоит ИГ 

News.ru 22 часа назад
Иракские военные проводят операции по защите территории от «Исламского государства» (Запрещённая в России организация) на востоке и северо-востоке своего государства.
Ирак использует все имеющиеся средства: армию, ополчение «Хашд Шааби» и силы федеральной полиции.
Проводятся операции по поиску потайных складов ИГ и пособников террористов в населённых пунктах.
Так, по информации канала Directorate 4, 21-ая и 88-ая бригада ВС Ирака обнаружила несколько схронов, содержащих пояса смертников и артиллерийские мины. В одном из населённых пунктов был обнаружен подпольный цех по изготовлению самодельных реактивных снарядов. ВВС коалиции уничтожили один из блокпостов ИГ, замаскированный под правительственный. Джихадисты похищают униформу иракских силовиков для этих целей, также с украденными документами они останавливают транспорт для определения служащих в силовых структурах иракцев.
Помимо этого ИГ продолжает атаки против арабо-курдских «Сирийских демократических сил», дислоцированных в провинции Ракка. 11 июля был убит боец СДС в районе военного аэродрома Табка, СДС здесь заняло свои позиции при помощи американского контингента в марте 2017, отбив территорию у ИГ.
Базу Табка используют американские части в Сирии.
Ранее иракские военные построили забор и вышки на границе с Сирией. Был установлен дистанционно управляемый браунинг.
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