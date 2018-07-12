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Летчики морской авиации на Балтике выполняют дозаправку в воздухе
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Летчики морской авиации на Балтике выполняют дозаправку в воздухе 

ТК «Звезда» 22 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Каждый самолет примет не менее 10 тонн топлива на высоте от 2 до 5 тысяч метров.
Пилоты бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ морской авиации выполняют полеты над Калининградской областью с одним из самых сложных элементов летной подготовки — дозаправкой в воздухе. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.
«В качестве воздушного танкера задействован самолёт-заправщик Ил-78, способный за один вылет осуществить заправку в воздухе до десяти самолётов. Всего к отработке сложного элемента привлечено более десяти летных экипажей авиабазы морской авиации флота», — говорится в сообщении.
Воздушная заправка производится как днем, так и ночью. Истребители и бомбардировщики подходят к танкеру на скорости 500-600 км/ч на высоте от 2 до 5 тысяч метров. При этом каждый самолет берет в баки не менее 10 тонн топлива.
Всего в ходе летных упражнений будет выполнено более 50 дозаправок.
Дозаправка в воздухе существенно увеличивает боевой радиус самолетов, позволяя выполнять задачи на значительном удалении от аэродромов базирования.
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