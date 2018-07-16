Улицы Краснодара затопил продолжительный ливень

Краснодар . 16 июля — Новая Кубань. В краевой столице в течение часа шел ливень. Уже по традиции город не выдержал натиска стихии. Улицы Краснодара в считанные минуты превратились в мини-озера. Вода проникла в торговые центры — в ТРЦ «Галактика», к примеру, прорвало пол, заблокировала движение трамваев в районе стадиона «Кубань». Досталось даже аэропорту «Пашковский»: как сообщают очевидцы, потекла в помещениях воздушной гавани Краснодара потекла крыша. Усилившийся во время дождя ветер повалил деревья на машины в Юбилейном микрорайоне. ;;

В Единой дежурно-диспетчерскую службе города сообщили, что на данный момент по заявкам от местных жителей на места подтоплений выехали 10 вакуумных машин подрядных организаций.

— Подтопления ликвидируются, в том числе, на хуторе им. Ленина, ул. Трамвайной — им. Мачуги. Подтоплен подземный переход на перекрёстке ул. им. Стасова и им. Селезнёва. При необходимости число откачивающей техники может быть увеличено, -прокомментировал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов

Чиновник добавил, что движение трамваем в районе стадиона «Кубань» восстановлено.