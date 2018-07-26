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«К сожалению, не скоро!»: мэр Краснодара записал видеообращение по поводу ливневой канализации на ул. Московской
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«К сожалению, не скоро!»: мэр Краснодара записал видеообращение по поводу ливневой канализации на ул. Московской 

Новая Кубань 39 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 25 июля — Новая Кубань. В городе существует острая необходимость обустройства ливневой канализации в северо-восточной части. Однако её строительство осложняется рядом трудностей: финансовых и судебных.
Дорога, под которой необходимо прокладывать ливневый коллектор, является предметом разбирательств с одной из строительных компаний.
Организация требует взыскать с администрации города компенсацию за земельный участок, по которому построена эта улица.
Администрация рассматривает возможность строительства резервной сети ливнеоотведения в районе ул. Московской, чтобы задействовать пруд-накопитель, расположенный около ул. Ростовское Шоссе. Этот водоем находится всего в 800 м. от ул. Московской, и задействовать его возможно.
В целом для решения проблемы подтопления всей северо-восточной части города по ул. Московской от ул. Гомельской до ул. им. Петра Метальникова необходимо построить 1,5 км коллектора, в районе пересечения ул. Российской и ул. им. Петра Метальникова — около 200 м. Нужно проложить трубы под ул. Ростовское шоссе и железной дорогой — около 500 м. и от ул. Ростовское Шоссе до ул. им. Дзержинского с проколом под дорогой.
— Для города очень важно достроить магистральный ливневый коллектор по ул. им. Петра Метальникова и наладить систему водоотведения. Она не только для Музыкального микрорайона, она и для улиц Российской, Уссурийской, Восточно-Кругликовской. Сейчас на этих территориях большая часть труб проложена, но не эксплуатируются. И не хватает нескольких участков. Минимально, что нужно сделать — достроить их, вывести воду в канал, который ведет к балке реки Осечки, — пояснил Евгений Первышов.
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