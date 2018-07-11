Лёгкий спортивный самолёт китайского производства успешно совершил свой первый полёт

Лёгкий спортивный самолет «Фэнлинхао», разработанный китайской компанией Oxai Aircraft, успешно совершил свой первый полёт в одном из районов Шанхая

Самолёт, изготовленный из углетекстолита, способен взлететь и приземлиться как на землю, так и на поверхность воды, пишет газета Жэньминь жибао он-лайн.

Успешный пробный полёт «Фэнлинхао» обозначил большой технический прорыв в сфере самолетостроения Китая

Отмечается, что его проектирование полностью соответствует определению Федерального авиационного управления США в отношении лёгкого спортивного самолёта типа ASTM.

На этой основе в его проектировании был применён ряд инновационных технологий и оборудования, таких как транспортёр полной сборки оборудования с визуальным позиционированием, а также укомплектованное профилирование с помощью модуля из углетекстолита.

Кроме того, параметры «Фэнлинхао» строго соответствуют стандартам сертификации лётной годности Федерального авиационного управления США и Администрации гражданской авиации Китая в отношении лёгких самолётов.

Финляндии и В настоящее время компания Oxai Aircraft уже получила заказы на 75 самолётов «Фэнлинхао», в том числе и с 11 зарубежных покупателей в США, Австралии Канаде . Общий объём заказа в денежном выражении составляет приблизительно 30 млн долларов.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Китае создали новое оборудование для штамповки деталей авиатехники.

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