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Лёгкий спортивный самолёт китайского производства успешно совершил свой первый полёт
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Лёгкий спортивный самолёт китайского производства успешно совершил свой первый полёт 

Свободная пресса 11 июля 2018
Лёгкий спортивный самолет «Фэнлинхао», разработанный китайской компанией Oxai Aircraft, успешно совершил свой первый полёт в одном из районов Шанхая.
Самолёт, изготовленный из углетекстолита, способен взлететь и приземлиться как на землю, так и на поверхность воды, пишет газета Жэньминь жибао он-лайн.
Успешный пробный полёт «Фэнлинхао» обозначил большой технический прорыв в сфере самолетостроения Китая.
Отмечается, что его проектирование полностью соответствует определению Федерального авиационного управления США в отношении лёгкого спортивного самолёта типа ASTM.
На этой основе в его проектировании был применён ряд инновационных технологий и оборудования, таких как транспортёр полной сборки оборудования с визуальным позиционированием, а также укомплектованное профилирование с помощью модуля из углетекстолита.
Кроме того, параметры «Фэнлинхао» строго соответствуют стандартам сертификации лётной годности Федерального авиационного управления США и Администрации гражданской авиации Китая в отношении лёгких самолётов.
В настоящее время компания Oxai Aircraft уже получила заказы на 75 самолётов «Фэнлинхао», в том числе и с 11 зарубежных покупателей в США, Австралии, Финляндии и Канаде. Общий объём заказа в денежном выражении составляет приблизительно 30 млн долларов.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Китае создали новое оборудование для штамповки деталей авиатехники.
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