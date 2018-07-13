США сняли запрет на продажу продукции ZTE

Фото: EPA-EFE Москва , 13 июля — «Вести. Экономика». Министерство торговли США отменило прежний запрет на продажу американскими компании продукции ZTE.

Об этом сообщается в заявлении американского ведомства. Как отмечается, запрет был снят после того, как китайская компания полностью выплатила штраф в размере $1,4 млрд

Торговый запрет в отношении сделок американских компаний с ZTE был объявлен в апреле 2018 г. США обвинили китайскую компанию в том, что она якобы нелегально поставляла телекоммуникационное оборудование в Иран КНДР в обход американских санкций.

В пятницу, 13 апреля, в ZTE объявили о том, что по итогам I половины 2018 г. компания получит убыток из-за санкций со стороны США. В предварительной отчетности компании сообщается о том, что убыток может составить от 7 млрд юаней до 9 млрд юаней ($1,05 млрд — $1,34 млрд) по сравнению с прибылью в 2,3 млрд юаней, полученной за аналогичный период прошлого года (pdf).