Минторг США подписал договор с китайской ZTE, по которому она выплатит гарантию в $400 млн

МОСКВА , 11 июл /ПРАЙМ/. Министерство торговли США подписало договор об условном депонировании с китайской телекоммуникационной компанией ZTE Corporation, по которому она выплатит гарантию в размере 400 миллионов долларов, говорится в сообщении ведомства.

Согласно релизу Минторга страны, запрет на торговлю компании в США будет снят после того, как ZTE выплатит 400 миллионов долларов условного депозита.

Министр торговли США Уилбур Росс 7 июня заявлял, что ZTE должна будет выплатить рекордный штраф в размере 1 миллиарда долларов в рамках урегулирования дела по запрету торговли с компаниями из США. Дополнительно к этому компания должна будет заплатить 400 миллионов долларов в качестве гарантии, чтобы покрыть любые возможные будущие нарушения.

Минторг США 4 июля временно разрешило ZTE осуществлять бизнес на территории США. Распоряжение, датированное 2 июля, разрешило китайской компании до 1 августа осуществлять со своими партнерами операции, необходимые для обеспечения работы сетей или оборудования на территории США.

Власти США запретили американским компаниям продавать ZTE Corporation телекоммуникационное оборудование в связи с подозрением, что ZTE нелегально поставляет его в Иран КНДР . Спецслужбы также высказывали озабоченность тем, что ZTE с помощью оборудования, установленного в американских сетях, сможет следить за американцами. Китайская компания назвала это решение несправедливым и обещала всеми юридическими методами отстаивать свои законные права.