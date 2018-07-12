США снимут ограничения с ZTE. За отдельную плату

Москва , 12 июля — «Вести. Экономика» В залог успешного сотрудничества китайский производитель телекоммуникационного оборудования должен перевести на эскроу-счет $400 млн Фото: Wikipedia

Как говорится в в распространенном в среду заявлении Министерства торговли США , счет будет создан в рамках достигнутого ранее соглашения о снятии рестрикций в отношении ZTE.

При этом снять деньги американский Минпромторг сможет, только если выполнит обещание и опубликует официальный документ об отмене санкций.

“Министерство торговли подписало с ZTE соглашение о создании счета эскроу. Как только ZTE положит на счет сумму в размере $400 млн, Бюро промышленности и безопасности (при минторге США) опубликует уведомление об отмене ограничений. До такого уведомления рестрикции остаются в силе”, — говорится в сообщении ведомства.

Кроме «обеспечительного взноса» ZTE должна выполнить ряд условий: в течение 30 дней компании предстоит изменить совет директоров, группы ключевых руководителей. Также в ходе переговоров китайский производитель согласился включить в свою структуру надзорное подразделение, штат которого будут подбирать США. Кроме того ZTE выплатит Вашингтону штраф в размере $1,4 млрд за нарушения.