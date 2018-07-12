Ещё
США снимут ограничения с ZTE. За отдельную плату
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США снимут ограничения с ZTE. За отдельную плату 

Вести Экономика 16 часов назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 12 июля — «Вести. Экономика» В залог успешного сотрудничества китайский производитель телекоммуникационного оборудования должен перевести на эскроу-счет $400 млн  Фото: Wikipedia
Как говорится в в распространенном в среду заявлении Министерства торговли США, счет будет создан в рамках достигнутого ранее соглашения о снятии рестрикций в отношении ZTE.
При этом снять деньги американский Минпромторг сможет, только если выполнит обещание и опубликует официальный документ об отмене санкций.
“Министерство торговли подписало с ZTE соглашение о создании счета эскроу. Как только ZTE положит на счет сумму в размере $400 млн, Бюро промышленности и безопасности (при минторге США) опубликует уведомление об отмене ограничений. До такого уведомления рестрикции остаются в силе”, — говорится в сообщении ведомства.
Кроме «обеспечительного взноса» ZTE должна выполнить ряд условий: в течение 30 дней компании предстоит изменить совет директоров, группы ключевых руководителей. Также в ходе переговоров китайский производитель согласился включить в свою структуру надзорное подразделение, штат которого будут подбирать США. Кроме того ZTE выплатит Вашингтону штраф в размере $1,4 млрд за нарушения.
Вести Экономика: последние новости
Законопроект о борьбе с торговлей людьми вызвал протесты секс-индустрии Индии Власти Бразилии обвинили топ-менеджера GE в участии в картеле Торговая война: Китай готовит удар по американским IT-гигантам
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками222
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС148
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала33
Умер Виктор Фетисов1
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня23
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение