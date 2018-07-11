Федеральные специалисты проверили готовность Саратова к строительству нового онкологического центра 

Федеральные эксперты приехали в Саратов и оценили целесообразность строительства в нашем регионе онкологического центра. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Саратовской области.
Представители «Национального медицинского исследовательского центра радиологии» проверяли насколько организовано оказание медицинской помощи онкобольным. Особое внимание специалисты уделили условиям оказания специализированной помощи, эффективности работы оборудования, маршрутизации пациентов, кадровой укомплектованности службы.
Начальник отдела реализации специальных программ и санаторно-курортного дела Михаил Крамаров сообщил, что по итогам визита эксперты высказались о возможности строительства онкоцентра. В ближайшее время Министру здравоохранения России Веронике Скворцовой представят соответствующий доклад и будет принято окончательное решение.
Напомним, разговоры о постройке нового лечебного учреждения начались в конце июня. Инициативу подал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.