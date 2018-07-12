«Философ без трусов» —голая экс-солистка «ВИА Гры» сразила фанатов умом и формами

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Татьяна Котова порадовала поклонников откровенным снимком. На своей странице в социальной сети певица выложила кадр со съемок для мужского журнала MAXIM. Сексуальную фотографию она подписала довольно философски:

— Каким ты дом построишь, таким ему и быть. Как сам себя настроишь, так сам и будешь жить.

Однако на умную фразу комментаторы внимания не обратили, пишет портал Дни.ру. Зато отметили прекрасные формы Котовой и не упустили шанса поглумиться над ее забывчивостью.

— Судя по оголенному заду и философии про дом, у вас фундамент подтекает, а может, уже и крыша!

— Товарищи! Скинемся на трусы!

— Чем меньше трусов, тем больше комментариев…

— Голопопый философ, — пишут поклонники.

А у кого-то после поста Котовой и вовсе открылся поэтический талант.

— Я без трусиков решила Пост заумный написать, Чтобы смысл поглубже был Надо бы и лифчик снять, — пишет начинающий поэт.

Ранее Пятый канал рассказывал, как бессовестная певица Бьянка вывалила грудь на поклонников.