Владелец «Северстали» считает, что торговая война может привести к сильнейшей рецессии

"Мы снова стоим на пороге торговой войны, а возможно, и новой рецессии. Недавно более тысячи экономистов мирового уровня обратились к Дональду Трампу с письмом-предупреждением, что его политика протекционизма может привести США к очередной Великой депрессии", — отметил он.

6 июля вступило в силу решение президента США Дональда Трампа о введении 25%-ных пошлин на ряд импортируемых высокотехнологичных товаров из Китая , общая стоимость которых составляет $34 млрд По заявлению американского лидера, такое решение было принято в связи с незаконным, с точки зрения США, присвоением китайскими предприятиями американских технологий и интеллектуальной собственности. Предполагается, что принятые меры будут способствовать устранению дефицита США в двустороннем товарообороте с Китаем, достигающего $500 млрд в год. В ответ Пекин ввел ответные пошлины в 25% на товары, импортируемые из США.

Кроме того, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер объявил о подготовке дополнительного списка импортируемых из Китая товаров на сумму $200 млрд для введения пошлин в размере 10%, мотивировав этот шаг тем, что Китай «не хочет изменить несправедливую торговую практику».

"Как далеко может зайти конфликт между этими странами, не знает никто. С большим опасением рынки смотрят на потенциальное углубление конфликта и его перевод в финансовую плоскость — не исключена девальвация юаня, продажа госдолга США и т. д. В конечном счете новая мировая торговая война может обернуться для глобальной экономики потерями в долгосрочном росте", — добавляет Мордашов.