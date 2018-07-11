НАТО планирует расширить военное присутствие в Черноморском регионе

"Мы приняли решение, что мы выполняем так называемое целевое присутствие в Румынии и Черноморском регионе. Мы также сохраняем военно-морские стратегические позиции и потенциал. Это направлено на дальнейшее расширение наших возможностей, значительное усиление при необходимости", — сказал он журналистам.

Столтенберг также отметил, что этому способствует одобренная НАТО инициатива по обеспечению готовности сил «4 по 30», которая к 2020 году предусматривает формирование оперативного эшелона из 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей, готовых к использованию в течение 30 или менее дней.