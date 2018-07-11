Эстония, Латвия и Дания создадут штаб Северной дивизии НАТО

Эстонии и Штаб многонациональной Северной дивизии будет образован силами министерств обороны Латвии Дании , сообщили в минобороны Эстонии по итогам заседания саммита НАТО.

Штаб будет насчитывать 300 человек и его задачей будет «постоянный оперативный обзор происходящего в регионе, командование подчиняющимися ему бригадами, координация, планирование и синхронизация учений и операций».