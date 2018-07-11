Эстония, Латвия и Дания создадут штаб Северной дивизии НАТО 

Штаб многонациональной Северной дивизии будет образован силами министерств обороны Латвии, Эстонии и Дании, сообщили в минобороны Эстонии по итогам заседания саммита НАТО.
Штаб будет насчитывать 300 человек и его задачей будет «постоянный оперативный обзор происходящего в регионе, командование подчиняющимися ему бригадами, координация, планирование и синхронизация учений и операций».
"Это естественный шаг по укреплению сдерживания и обороны НАТО", — передает ТАСС заявление министра обороны Эстонии Юри Луйка. По мнению эстонского военного, «регион Балтийского моря сейчас один из самых уязвимых в НАТО и важно, чтобы структура командования альянса соответствовала реальным угрозам».