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НАТО разработает всеобъемлющую стратегию по космосу
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НАТО разработает всеобъемлющую стратегию по космосу 

ТАСС 11 июля 2018
Фото: ТАСС
ТАСС, 11 июля. НАТО разработает всеобъемлющую стратегию по космосу, который имеет ключевое значение для обороны и сдерживания. Об этом говорится в заявлении альянса.
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