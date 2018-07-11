Страны НАТО потребовали от России признать ответственность за крушение MH17 

Участники саммита НАТО призвали Россию признать ответственность за крушение самолета авиакомпании Malaysia Airlines рейса MH-17 в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление участников.
"Мы полностью поддерживаем резолюцию Совбеза ООН 2166, касающуюся крушения гражданского рейса MH-17, и призываем Российскую Федерацию признать ответственность и в полной мере сотрудничать во всех усилиях по установлению правды, справедливости и возложению ответственности", — отмечается в документе.
В июне с аналогичным обращением к России выступили страны Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе.
Самолет Malaysia Airlines, который выполнял рейс МН17, оказался сбит в небе над Донецком 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.
Совместная следственная группа (ССГ), в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, заявила, что ракета класса «земля-воздух», сбившая пассажирский самолет, состояла на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады российских ВС, дислоцирующейся под Курском.
Однако в Минобороны России опровергли эту информацию. Выводы следствия были основаны на фотографиях из соцсетей, указали в ведомстве. Президент Владимир Путин также отказался признавать выводы ССГ.