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Разведка США не нашла следов вмешательства РФ в выборы в конгресс
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Разведка США не нашла следов вмешательства РФ в выборы в конгресс 

Российская Газета 11 июля 2018
Фото: Российская Газета
Никаких доказательств того, что Россия вмешивается в предвыборную кампанию по выборам 2018 года в палату представителей и сенат конгресса США найдено не было, заявил замминистра внутренней безопасности США Кристофер Кребс.
"Промежуточные выборы 2018 года все еще являются потенциальной целью для России, но разведка пока не имеет доказательств вмешательства в работу инфраструктуры, подобного тому, что имело место в 2016 году, и не видела попыток повлиять на исход предвыборной гонки в палату представителей и сенат", — передает ТАСС фрагменты выступления Кребса на слушаниях в конгрессе.
Тем не менее, по словам замминистра, его ведомство продолжит следить за возможным «вмешательством России» в избирательные процессы в США в будущем.
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