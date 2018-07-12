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В планах по благоустройству Преображенского полсотни дворов
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В планах по благоустройству Преображенского полсотни дворов 

Управа района Преображенское 11 часов назад
Фото: Управа района Преображенское
Уже завершены работы на пятнадцати участках. В контрольной приемке приняли депутаты МО Преображенское.
Для этих целей управой района выделены средства стимулирования в размере 57,9 млн рублей.
Три из пятидесяти площадок были выбраны путем голосования жителей района на портале «Активный гражданин»: это дворы рядом с домами 18 и 13 по Халтуринской ул. и дом 2, корпус 9 по Открытому шоссе. Там же был сделан выбор финального облица площадки, подобраны малые архитектурные формы.
Результат совместных усилий проголосовавших жителей, управы и ГБУ «Жилищник» можно увидеть во дворе дома 18 по Халтуринской улице. Здесь заасфальтированы дворовые дорожки, приведены в порядок и засеяны свежей травой газоны, смонтирована игровая зона для детей. Площадка рассчитана специально для самых маленьких преображенцев — конструкции на ней лучше всего подходят для детей трех-четырех лет. Детям же постарше подойдут восстановленные площадки в соседних дворах, например, возде дома 20 здесь же, на Халтуринской улице.
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