Дональд Трамп и пустота: как президент США может стать могильщиком НАТО

Президент США Дональд Трамп опять отличился — в свойственной ему резкой манере он обвинил Германию в зависимости от России прямо во время саммита НАТО . Место выбрано неслучайно, Трамп уже давно высказывает недовольство европейскими союзниками — это кажется абсурдом, но именно сильнейший член альянса может стать причиной его кризиса и даже распада.

В чем нельзя упрекнуть Дональда Трампа, так это в отсутствии красноречия. Любовь американского президента к картинным жестам и громким заявлениям нравится его избирателям, но пугает всех остальных.

И дело даже не в неожиданности порывов главы Белого дома, а в банальных ошибках и ложных утверждениях из которых состоят многие из его самых резких речей. С момента вступления в должность, Трамп публично соврал больше 3000 раз, отмечает CNN и скрупулезно подсчитывает — в среднем это 6,5 ложных утверждений в день.

Есть целые сайты, посвященные искажениям, допущенных Трампом и сегодня им есть чем поживится — встреча президента США с лидерами европейских стран в рамках саммита НАТО не предвещала никаких скандалов, но и она чуть не превратилась матч по рестлингу.

Нагромождение лжи Трамп раскритиковал Германию по всем фронтам и потребовал ответа от генсека НАТО Йенса Столтенберга . Оказывается, ФРГ ни много ни мало заложник России. И все потому, что не отказалась от участия в строительстве газопровода «Северный поток-2».

«Германия полностью контролируется Россией. После строительства нового трубопровода более 70% поставок природного газа будут поступать из России», — заявил Трамп. И вдобавок возмутился, что США должна защищать Германию пока та тратит миллиарды долларов на сделки с Москвой

Сказал как отрезал. Но дьявол как обычно кроется в деталях. Рынок сжиженного газа крайне прибыльный и США один из его крупнейших игроков. Так что Трамп почти прямым текстом говорит, «не к тем ребятам вы пошли в заложники». Есть маленькая проблемка — обмен денег на товар может считаться формой зависимости разве что убежденными коммунистами. Если американский сжиженный газ окажется дешевле, нет сомнений, что немцы предпочтут его российскому.

И тут все непросто — хотя США является крупнейшим экспортером этого ресурса, иногда они тоже его импортируют…из России. Нет, это не шутка. Пока Трамп ругает почем зря Германию, за его спиной в Бостон плывут танкеры с русским газом. Об этом в январе этого года сообщало издание Bloomberg в материале с говорящим названием «Почему США покупает природный газ из России».

Ситуация такова, что старейший регион страны Новая Англия (это одна из первых территорий материка населенных европейцами) частично зависит от морских поставок газа — иначе зимой шесть штатов могут просто остаться без отопления. Последний танкер доставил на борту партию жидкого топлива, закупленного через несколько рук у находящейся под санкциями российской компании «Новатэк»

Простая коммерческая история, разрушающая все построения Трампа. Или Россия настолько могущественна, что держит в заложниках и Соединенные Штаты? Тогда понятна вера россиян в мировое правительство — получается, мы живем рядом с его штаб-квартирой.

Ошибка президента

Что касается других претензий Трампа, то НАТО, который нередко называют самым мощным военным альянсом в мире, безусловно держится на огромных ресурсах США. Второй по величине вклад делает Германия и сложно представить, чтобы американцы делали без своих ближайших союзников. Благодаря своему географическому положению и экономическим возможностям, ФРГ остается могучим плацдармом, своеобразным хабом для распределения натовских сил по территории альянса через базы и аэродромы на своей территории.

Источник фото: РИА «Новости» / Алексей Витвицкий

Западные политические аналитики и военные эксперты почти единогласно осуждают нападки Трампа и рассматривают ответы Столтенберга и Ангелы Меркель Трампу как необычайно резкие. Глава НАТО без обиняков напомнил, что вопрос по «Северному потоку-2» находится вне формата встречи, а Меркель заявила, что ее страна в состоянии принимать «самостоятельные решения».

Говорить о серьезных последствиях слов Трампа пока еще рано. Несмотря на разногласия, европейские члены альянса слишком дорожат его возможностями. И только глава Белого дома постоянно критикует НАТО и требует от стран-участниц увеличить финансирование. В ходе своей президентской компании Трамп вообще называл военный союз устаревшим, правда потом отказался от своих слов.

Страны НАТО должны платить больше, Соединенные Штаты должны платить меньше. Очень нечестно!

Дональд Трамп

Так или иначе, а недальновидные слова Трампа могут стать первым признаком того, что НАТО ждет либо серьезная трансформация, либо полный распад. Это мнение все чаще можно услышать от людей знакомых с работой альянса изнутри. Среди них стоит особо отметить бывшего посла США при НАТО Иво Даалдера, известного своей преданностью его интересам. По мнению Даалдера, высказанному в эфире CNN, действия Трампа могут привести к «кризису альянса неслыханных масштабов».

Тут вспоминается еще одна конспирологическая теория — что Трамп агент Кремля. Если президенту США и правда удастся пошатнуть НАТО, то можно будет только поаплодировать его кураторам, мастерски внедрившим товарища Дональда в высшие эшелоны американской власти.

Это, конечно, шутка. Миром правят не тайные структуры, а эго и амбиции отдельных людей. Эго Трампа таково, что способно вытеснить из его окружения даже самых близких союзников.