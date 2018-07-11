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Мэр Чикаго: Сотрудничество между США и КНР принципиально важно
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Мэр Чикаго: Сотрудничество между США и КНР принципиально важно 

ИА Синьхуа 11 июля 2018
Пекин, 11 июля /Синьхуа/ — «Наше сотрудничество принципиально важно». Об этом заявил возглавляющий находящуюся в Китае с визитом делегацию мэр Чикаго Рам Эмануэль. Он указал, что в существующих условиях КНР и США необходимо исходить из долгосрочной перспективы. Только сотрудничество может обеспечить взаимовыигрышное будущее. Чикаго приветствует сотрудничество американских и китайских компаний и большие инвестиции со стороны предприятий из Китая.
В Пекине сегодня проходит «Форум инвестиционного сотрудничества между китайскими городами и Чикаго, США». Организаторами мероприятия выступают Управление по стимулированию инвестиций при Министерстве коммерции КНР и ассоциация World Business Chicago.
В рамках мероприятия Р. Эмануэль и помощник министра коммерции КНР Ли Чэнган присутствовали при подписании секретариатами совместной рабочей группы «Плана сотрудничества по ключевым отраслям на 2018-2023 годы». —0—
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