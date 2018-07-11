Непотопляемый авианосец Крым расчехлил ракеты

В акватории Черного моря начались совместные украинско-американские учения Sea Breeze 2018. А у нас к побережью вышли «Бал» и «Бастион».

— Мы не признаем аннексию Крыма , мы не признаем российскую пропаганду, действия в киберпространстве, вмешательство в выборы, мы видели инцидент в Солсбери. Но я не считаю это аргументами для изоляции России . Россия — это наш сосед, Россия никуда не денется, — сказал 11 июля на экспертном форуме саммита Североатлантического альянса генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Его слова — да Богу в уши бы. Но лукавит господин из НАТО, и на саммите в Брюсселе основной темой стало обсуждение «сдерживания России». Для этого из кошельков натовских стран будут вытрясать новые денежки для закупки оружия, необходимого для «защиты от русской угрозы». И, надо же, одновременно с саммитом НАТО начались крупнейшие военно-морские учения в непосредственной близости от Крыма.

С 9 по 21 июля в северо-западной части Черного моря, а также у берегов (и на берегах) Одесской и Николаевской областей Украины американские, украинские, турецкие и румынские корабли, бойцы канадских и британских спецподразделений при поддержке неустрашимой молдавской и грузинской пехоты будут отрабатывать «пресечение незаконной деятельности на море, противодействие в воздухе и под водой, десантные, а также поисково-спасательные операции». Все это подводится под общий замысел: проведение стабилизационных действий в кризисном районе.

Кризис, для них, что бы сладко не говорилось на саммитах НАТО, это — русский Крым.

Американцы в этом году прислали на военно-морские учения Sea Breeze 1 000 военнослужащих (такой большой воинский контингент — впервые), еще 1 200 моряков и солдат представляют другие страны НАТО и дружественных им постсоветских государств. 30 кораблей и судов, участвующих в маневрах, это достаточно мощная сила, чтобы на нее не реагировать.

Россия отреагировала. И наше возможное противодействие намного превосходит любое возможное действие натовцев и их сателлитов в Черном море.

Как сообщили «Вечерней Москве» в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России , в соответствии с планом боевой подготовки расчеты противокорабельных ракетных комплексов Черноморского флота проводят тренировки по нанесению ударов по морской цели с использованием передвижных береговых ракетных комплексов. К выполнению мероприятий боевой подготовки привлечены дивизионы береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал», мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки, а также экипажи самолетов СУ-30СМ морской авиации и ПВО Черноморского флота. Боевые расчеты отрабатывают выдвижение в назначенные районы, развертывание и подготовку оружия к применению в соответствие с действующими временными нормативами. Планируется, что в ходе учебных мероприятий расчеты ракетных комплексов выполнят условные — электронные — пуски ракет.

Это хорошо, что пуски условные. Реальные разметали бы натовскую эскадру вместе с неустрашимой пехотой молдаван, грузин и украинцев в считанные минуты. Возможная тактика применения и тактико-технические характеристики наших береговых ракетных комплексов шансов противнику не оставляют. «Бастион» и «Бал» предназначены для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз и других объектов на побережье. Первыми, на дальности около 500 километров, по корабельным группировкам вероятного противника способны нанести массированный удар ракетами «Оникс» оперативно-тактические комплексы «Бастион».

«Оникс» можно назвать абсолютным оружием. Эта российская ракета на скорости 2 600 км/ч несет на борту боевую часть весом в 220 кг. В полете она способна активно маневрировать. Кроме того, захватившая цель ракета, на ходу «переговаривается» с «подругами», выпущенными позже. Две ракеты «Оникс», первая из которых донаводит в полете вторую, гарантированно отправляют на морское дно любой военный корабль с самым современным уровнем защиты. Средств противодействия нашим «Ониксам» на военных флотах мира сегодня нет. Даже распиаренные на Западе корабельные системы ПВО типа AEGIS их не «ловят».

Кстати, предназначенные для поражения боевых кораблей противника эти сверхзвуковые ракеты продемонстрировали уникальную боевую универсальность в ходе операции в Сирии . Корабли Средиземноморской группировки Военно-Морского флота России ударили «Ониксами» по объектам террористов. Все назначенные наземные цели были уничтожены с высокой точностью. Так что, не будет любому «супостату» спасения и на берегу.

А если кто и сумеет все-таки прорваться по морским волнам, то он будет добит дозвуковыми ракетами Х-35 тактического комплекса «Бал». При необходимости и «Бал» может наносить удары по суше, оказывая огневую поддержку нашим наземным войскам при отражении морских десантов.

Недавно, 20 июня 2018 года, на выездном заседании коллегии Минобороны России в Севастополе глава военного ведомства страны генерал армии Сергей Шойгу сказал, что в Крыму создана и постоянно укрепляется уникальная межвидовая группировка.

— Ее современные высокотехнологичные системы вооружения не оставляют ни единого шанса потенциальному противнику, который осмелится посягнуть на исконно русскую территорию. Для России этот регион всегда имел огромное значение. На протяжении почти двух с половиной веков здесь не раз решалась судьба Отечества. Яркие победы Черноморского флота вошли в мировую историю и стали нашей гордостью. И сегодня Крым продолжает играть важнейшую роль в обеспечении военной безопасности страны, — подчеркнул Сергей Шойгу.